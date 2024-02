Benfica defende-se do Toulouse. “Nada de negativo foi reportado”

O Benfica garante que o encaminhamento dos adeptos do Toulouse “foi realizado de acordo com o plano que estava delineado" e em "articulação direta" com os representantes do clube francês.

Os encarnados acrescentam que "não foi formalmente identificado qualquer contratempo".

A equipa da Luz assegura ainda que "na reunião de balanço pós-jogo, realizada por volta das 23 horas e 15 minutos, entre os responsáveis do Benfica com o UEFA Match Delegate e o UEFA Venue Director, nada de negativo foi reportado, tendo, inclusive, sido elogiada a organização do desafio, bem como a receção a convidados e adeptos do clube adversário".

De recordar que o Toulouse considerou que ocorreram "buscas excessivas e atos de intimidação por parte das autoridades portuguesas" no jogo contra o Benfica, na Luz.

O clube francês, que sai em defesa dos seus adeptos, pede à UEFA que investigue o sucedido.

De recordar que na primeira mão do “play-off” da Liga Europa o Benfica venceu o Toulouse por 2-1.