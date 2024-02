Schmidt. “Podíamos ter marcado antes e decidir o jogo no início”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considera justa a vitória sobre o Vizela, mas ainda não quer falar das meias-finais contra o Sporting para a Taça de Portugal.

"Merecemos ganhar porque tivemos muitas oportunidades para marcar mais do que dois golos. Podíamos ter marcado antes e decidir o jogo logo no início, tivemos excelentes oportunidades. Marcámos o segundo e depois, do nada, eles marcaram e reduziram. É um jogo da Taça, temos de respeitar sempre o adversário, especialmente quando o resultado não é 100% claro. Eles deram tudo até ao fim. Temos de respeitar, mas mesmo assim penso que merecemos ganhar", referiu.

Em declarações à RTP, o técnico dos encarnados aproveitou para elogiar Alvaro Carreras, que se estreou a titular: "Teve excelentes momentos no jogo. Foi importante para ele ter começado hoje, ter sentido o comportamento tático, o entrosamento com os colegas. Já na semana passada quando jogou mostrou muita confiança. Agora temos de desenvolvê-lo passo a passo”.

Questionado sobre a gestão de plantel que é necessária, tendo em conta o calendário apertado, Schmidt referiu: “Não é nada novo para nós. Já o fizemos. Esta época também temos jogos em várias competições e estamos felizes porque significa que não estamos a jogar só na Liga. Sabemos que é um desafio e temos de ser sempre muito profissionais e recuperar entre cada jogo. Temos dois jogos importantes e é um desafio, mas vamos estar prontos no domingo outra vez."

Nas meias-finais, os encarnados vão defrontar o Sporting. "Primeiro temos de jogar com o V. Guimarães, para o campeonato e depois será um jogo difícil contra o Sporting"

O Benfica derrotou o Vizela, por 2-1, com golos de Arthur Cabral e João Mário.