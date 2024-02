Vizela garante “relvado em boas condições” para receber Benfica

Joaquim Ribeiro, presidente da SAD do Vizela, dá garantias a Bola Branca de ter uma “relva em boas condições” à espera do Benfica no jogo desta quarta-feira, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Depois da interrupção do Santa Clara-FC Porto e do adiamento do Famalicão-Sporting, clubes e adeptos já não dão nada como garantido no que diz respeito à realização dos jogos. Ainda assim, Ribeiro apazigua os mais receosos.

“Neste momento, a relva está em boas condições. O tempo está um bocado instável, mas penso que não haverá grandes problemas para conseguirmos ter um bom espetáculo”, explica.

O policiamento para o jogo também não deverá ser um problema, ainda assim Joaquim Ribeiro garante que irá “averiguar nas próximas horas”.

Benfica com rotação não descansa Vizela

A hipótese de Roger Schmidt, treinador do Benfica, fazer algumas mudanças na equipa no jogo da Taça de Portugal não deixa o presidente da SAD do Vizela mais descansado.

Mesmo com algumas peças não habituais no onze inicial, Joaquim Ribeiro sublinha que o Benfica “tem um plantel muito extenso” e “com muita qualidade”

“Qualquer jogador que entre em campo será sempre acima da média e dará um bom espetáculo. Esperamos que eles tenham um momento menos bom e que nós estejamos no máximo das nossas capacidades, para poder sonhar com a passagem”, diz, em declarações à Renascença.