11 meses e uma lesão terrível no joelho depois, Pauleta regressa e marca um golo

De penálti, 10 minutos depois de entrar em campo, a média espanhola marcou o último golo da partida e estabeleceu o resultado final por 3-0 contra o Torreense. As tricampeãs nacionais aumentam, assim, a vantagem para quatro pontos em relação ao rival Sporting.

Na primeira parte, os golos apareceram tardiamente, com um golo de Andreia Faria, aos 40 minutos, e com outro de Marie Alidou, aos 45+1. O resultado ao intervalo estava 2-0 para a formação de Filipa Patão.

O momento mais importante do encontro ficou reservado para o segundo tempo. Depois de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) esquerdo, Pauleta entrou na partida aos 81 minutos para marcar no minuto 89 a partir da marca de grande penalidade para fechar o resultado.

A lesão no LCA deixou a média espanhola fora das quatro linhas durante 11 meses. A jogadora não atuava desde o dia 15 de março de 2023, em jogo a contar para a Taça de Portugal frente ao Famalicão.

A lesão que assombra o futebol feminino

As lesões sempre estiveram presentes no futebol e há muitos jogadores, masculinos e femininos, que falham grandes competições devido a complicações físicas. Contudo, o fenómeno que está a assolar o futebol feminino fez com que dezenas de jogadoras falhassem o Campeonato do Mundo Feminino de 2023.

Alexia Putellas, Leah Williamson, Beth Mead e Delphine Cascarino, entre muitas outras, já sofreram uma lesão do LCA , uma lesão que pode deixar uma atleta mais de nove meses em recuperação.

O ligamento cruzado anterior faz a ligação entre o fémur e a tíbia e estabiliza o joelho. A rotura do mesmo é das lesões mais comuns no mundo do futebol, que pode ser leve, apenas com o ligamento levemente distendido, ou grave, com a rotura total do ligamento.