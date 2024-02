Vai jogar-se na Luz o Benfica-Lyon da Champions feminina

O Benfica-Lyon, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, vai ser jogado no Estádio da Luz.

A informação foi confirmada pelas águias na nota oficial após o sorteio da eliminatória. É a segunda vez esta época que o principal recinto dos encarnados recebe um encontro da prova.

Já esta temporada, a equipa feminina do Benfica recebeu as alemãs do Eintracht Frankfurt na Luz, no encontro da terceira jornada da fase de grupos, que teve nas bancadas 10.785 espectadores.

O Estádio da Luz, recorde-se, recebeu 27.221 espectadores em março de 2023, no dérbi do campeonato frente ao Sporting, ainda o jogo com mais adeptos na história da modalidade em Portugal.