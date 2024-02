Polícias vão manifestar-se durante o jogo Benfica-Toulouse

As forças policias vão protestar no Estádio da Luz no próximo dia 15 de fevereiro durante o jogo entre Benfica e Toulouse. A notícia é avançada pelo jornal "Expresso".

Ainda não são conhecidas as implicações do protesto na partida, que não foi confirmado no comunicado da Plataforma de Sindicatos e Associações da PSP e GNR.

Na nota enviada às redações esta terça-feira, a plataforma decidiu manter o protesto e confirma vigílias nos aeroportos e portos no dia 15 de fevereiro, às 06h00, e uma concentração de polícias no Terreiro do Paço no dia 19 de fevereiro, pelas 17h30. No dia 2 de março será organizado um encontro nacional de polícias da PSP e militares da GNR.

As forças policiais estão em protesto há várias semanas devido a salários baixos e falta de condições de trabalho. A gota de água foi o aumento do complemento salarial pago à Polícia Judiciária.

Os protestos levaram ao adiamento do Famalicão-Sporting, da I Liga, e outros dois jogos de futebol devido à falta de policiamento e subiram de tom quando o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) assumiu "forte possibilidade" dos protestos impedirem as eleições de 10 de março.

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, afirmou que um boicote às eleições seria "um ato grave de traição à democracia" e espera que o mesmo não vá em frente.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, lamentou o adiamento do jogo frente ao Famalicão, mas rejeita "cabalas da PSP" e "teorias da conspiração mirabolantes" contra os leoninos.

Já o treinador Rúben Amorim sublinhou que os leões "queriam muito jogar", mas tal não foi possível sequer no dia seguinte.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, apelou à "solidariedade com um setor que é muito importante na sociedade", mas assume que "não ficaria nada satisfeito" se os dragões fossem até aos Açores para defrontar o Santa Clara e o jogo fosse anulado.