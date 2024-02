Lyon é o adversário do Benfica nos quartos de final da Champions feminina

A equipa feminina do Benfica vai defrontar o Lyon nos quartos de final da Liga dos Campeões. É a primeira vez que um clube português alcança esta fase do torneio. Os jogos vão decorrer a 19 e 27 de março.

O leque de possíveis adversárias nunca era demasiado simpático, pois, para além de Lyon, ao Benfica poderia ter tocado Paris Saint-Germain e Chelsea.

O Lyon venceu o Grupo B e já conquistou a competição em oito ocasiões, a última vez em 2022.

As benfiquistas, treinadas por Filipa Patão, superaram o Grupo A, acabando à frente de Eintracht Frankfurt e Rosengard. O Barcelona, atuais campeãs europeias, terminaram a fase de grupos no primeiro lugar.

Na última jornada do grupo, lisboetas e catalãs ofereceram um jogo espectacular, no Seixal, que terminou 4-4, com o empate das visitantes a pingar já nos suspiros finais da partida. Foi o único empate das blaugrana, recebendo aí nesse jogo quatro dos cinco golos sofridos durante esta fase.

Os jogos dos quartos de final vão ser disputados em 19 e 20 de março e 27 e 28 de março.

Se as portuguesas levarem a melhor sobre o favorito Lyon, terá pela frente PSG ou Hacken nas meias-finais do torneio, nos dias 20/21 e 27/28 de abril.



O sorteio decorreu em Nyon, na Suíça:

Benfica-Lyon

Ajax-Chelsea

Hacken-PSG

Brann-Barcelona