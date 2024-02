Schmidt. "Única coisa que importa é que o Benfica termine no primeiro lugar no final da temporada"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, desvaloriza a liderança à condição, após a vitória sobre o Gil Vicente, e não deixa dúvidas: "Para mim, a única coisa que importa é que o Benfica termine no primeiro lugar no final da temporada".

Sobre a partida da Luz contra a equipa de Barcelos, o técnico encarnado estava “feliz” por ter vencido o encontro.

“Não é fácil jogar contra o Gil Vicente, é uma boa equipa, especialmente com bola, mas penso que controlámos bem o jogo, marcámos nos momentos certos. Com o 3.º golo, depois do intervalo, penso que o jogo ficou decidido. Estamos contentes pela vitória", referiu.

Em declarações à Btv, Schmidt aproveitou para explicar as alterações no onze: "Temos ainda alguns jogos para disputar e temos de pensar que a cada 3 dias temos um jogo. Temos de ter todos os jogadores num bom momento, assim como temos de ter cuidado com outros jogadores, que precisam de descansar. João Mário e Kökçü jogaram muito nos outros jogos e dei-lhes algum tempo para descansarem hoje, temos de continuar a fazer esta gestão nos próximos jogos porque precisamos de ter o plantel todo preparado para os jogos que vêm aí”.

O Benfica derrotou o Gil Vicente por 3-0, com golos de Arthur Cabral, João Neves e Rafa.