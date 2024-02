Benfica tomba-gigantes pede Luz e "tem muito valor para continuar" na Champions

Cada página de história que o Benfica escreve na Liga dos Campeões é sintoma da aposta forte no futebol feminino, no entender Carla Couto, que acredita que as campeãs nacionais podem chegar ainda mais longe na prova e pede que o clube lhes abra as portas do Estádio da Luz.

Em entrevista à Renascença, a antiga internacional portuguesa, que fez 145 jogos pela seleção, dá os parabéns "a toda a estrutura do Benfica" pelo histórico apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões: "Um marco importante tanto para estas jogadoras, como para o próprio clube, que tem vindo a investir fortemente nos últimos anos."

A antiga avançada, que partilhou balneário no 1.º Dezembro com a atual treinador do Benfica, Filipa Patão, também destaca a relevância do empate (4-4) das encarnadas diante do Barcelona, que, até quarta-feira à noite, só sabia vencer - depois do jogo no Seixal, são 23 vitórias e um empate para "a grande potência" do futebol feminino mundial.

"É só a afirmação do SL Benfica, pela qualidade das suas jogadoras, a qualidade do trabalho que tem vindo a ser realizado. Estas jogadoras não quiseram deixar de, em sua casa, perante os seus adeptos, fazer uma grande exibição e conseguir um empate contra o Barcelona", vinca.