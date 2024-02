Benfica anuncia saída de Petar Musa para os Estados Unidos

O Benfica anunciou a transferência do avançado Petar Musa para o FC Dallas, da MLS, o campeonato norte-americano.

As águias não confiraram valores, mas a imprensa nacional garante que a transferência ficou fechada por 10 milhões de euros, mais três por objetivos. De acordo com o Dallas, Musa é o reforço mais caro da história do clube e "pode tornar-se o terceiro mais caro da MLS".

Musa, de 25 anos, esteve uma temporada e meia no Benfica. Apontou 17 golos e quatro assistências em 66 jogos disputados. Venceu um campeonato e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

"É uma grande notícia para o clube. É entusiasmante para os adeptos e para a liga. Vai ajudar a subir o nível, é um goleador e um jogador muito inteligente", disse o treinador Nico Estévez.

A direção do Benfica alivia uma posição no plantel após a chegada de Marcos Leonardo ao clube. Arthur Cabral e Casper Tengstedt são os outros pontas de lança do plantel.