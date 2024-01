O extremo Gianluca Prestianni é reforço do Benfica.

O argentino, que faz esta quarta-feira 18 anos, assinou contrato até 2029.

Prestianni fica com a camisola 25.



O negócio com o Velez terá custado ao Benfica nove milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros por objetivos, por 85 por cento do passe.

