Benfica. Possível saída de Di María "não surpreende"

"Sem surpresa". Esta é a reação de António Pacheco, antigo avançado do Benfica, a mais um "sinal de saída" dado por Ángel Di Maria.

Em entrevista à "TyC Sports", o avançado argentino afirmou que sonha jogar e vencer a Copa Libertadores pelo Rosario Central, o seu clube de formação, semanas depois de ter sido noticiado o regresso de Di María no fim da época.

Pacheco, também ex-extremo das águias, acha que Di María estará mesmo de malas feitas para abandonar a Luz no fim da época. E compreende a decisão.

"Não deve constituir uma surpresa [a saída de Di Maria], pois, pelo que me apercebi, o acordo entre Di María e Benfica já previa que fizesse aqui um ano para depois acabar a carreira no seu clube de origem e na sua terra natal", considera Pacheco, a Bola Branca.

Di María leva 11 golos e quatro assistências em 27 jogos disputados. Pacheco acredita que a maior surpresa reside no atual tempo de utilização do jogador de 35 anos.

"Surpreendentemente, passa mais tempo em campo do que eu esperava. Esperava que jogasse menos minutos. Falo enquanto ex-jogador. Achamos sempre que podemos fazer qualquer coisa mais e nunca gostamos de sair. E ele, desde que haja disponibilidade física e espaço, consegue ser dos melhores intervenientes no jogo", sustenta o antigo ala esquerdino do Benfica.



À Renascença, Pacheco acredita que o Benfica já está a preparar o futuro pós-Di María, olhando para as contratações dos compatriotas Prestianni e Rollheiser.

"A analisar pelas recentes aquisições, o Benfica irá ficar bem dotado. É a demonstração de que o clube está a preparar o seu futuro e, na minha opinião, de forma equilibrada", finaliza.