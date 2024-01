Benfica empata com campeã europeia na Liga dos Campeões

O Benfica empatou 4-4 contra o FC Barcelona na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Num Seixal cheio, as encarnadas conseguiram dar luta às campeãs europeias.

A equipa da Luz esteve a perder 2-0, empatou a dois, esteve a ganhar por 4-3 e sofreu o último tento da partida ao minuto 96.

Pelas encarnadas marcaram Marie Alidou, que bisou, Jéssica Silva e Lucy Bronze, na própria baliza.

O Benfica fecha assim a fase de grupos com nove pontos e segue para os quartos de final da Champions, só batido pelo Barça que termina com 16 pontos.

Nota negativa da partida para a lesão de Christy Ucheibe. A nigeriana lesionou-se no joelho esquerdo e foi obrigada a sair de maca.

Empate acaba por saber a pouco, com o golo do empate a surgir em cima do apito final (tento de Lucy Bronze).

De recordar que o Benfica tinha um histórico bastante negativo contra as catalães, incluindo uma derrota por 9-0.