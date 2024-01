Professor Neca vê Benfica a sair "reforçado" do mercado de Inverno

Manuel Gomes, conhecido no mundo do futebol como Professor Neca, defende que o Benfica sai bem do mercado de Inverno desta época.

Roger Schmidt disse, após o triunfo de segunda-feira na Amadora para a Primeira Liga, que achava que não ia acontecer mais nada na Luz, este mês, em termos de mercado.

Em declarações a Bola Branca, o antigo adjunto de Artur Jorge nas águias, na década de 90, compreende e sustenta que aquelas palavras são o indicador que "o treinador do Benfica está satisfeito com o grupo, dando assim – também – confiança e credibilidade aos jogadores" do atual plantel.

Para o Professor Neca, trata-se de "um ato de gestão", onde se inclui "as saídas de Musa ou Jurasek, perante as afirmações (Arthur Cabral) ou contratações de outros (Marcos Leonardo) para o plantel de 2023/24", nesta janela de transferências de janeiro.