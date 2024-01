Benfica pode bater as campeãs da Europa? "É um 'sim' muito difícil, mas vamos tentar"

Filipa Patão assegura que o Benfica quer derrotar o Barcelona, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, apesar de saber das dificuldades que o jogo acarreta e mesmo numa altura em que ambas as equipas já estão apuradas para os quartos de final.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, a treinadora do Benfica assume que "é um jogo muito difícil", frente à "melhor equipa do mundo, com as melhores jogadoras". Contudo, quer fazer história e vencer.

"Estamos cientes das dificuldades. Só se consegue subir patamares e grandes conquistas arriscando e tendo a coragem de fazer diferente. Queremos ter a bola e ser ofensivas e pressionantes, somos esta equipa e vamos tentar sê-lo independentemente de estarmos a jogar com as melhores do mundo. Não vamos esperar facilidades, é uma equipa extremamente competitiva que quer ganhar todos os jogos. Nós temos de perceber que temos uma grande responsabilidade de não limitar os sonhos das jovens jogadoras que temos atrás de nós", vinca.

Jovens jogadoras essas "que querem chegar ao Benfica, que querem chegar ao futebol profissional, que querem chegar à Liga dos Campeões", pelo que é obrigatório acreditar que sim, é possível derrotar o Barcelona: "Se lhes dissermos 'não', vamos limitar os seus sonhos. Vamos sempre dizer que sim. É um 'sim' muito difícil, mas vamos tentar."