Schmidt confirma que Petar Musa está de saída do Benfica

Roger Schmidt confirmou, esta segunda-feira, que o Benfica está a negociar a saída de Petar Musa neste mercado de inverno.

Questionado, após a vitória (4-1) sobre o Estrela da Amadora, se está tudo bem com o avançado croata, que ficou fora da ficha de jogo, o treinador do Benfica garante que "não há problema nenhum" e remete para o negócio com o Dallas FC, dos Estados Unidos, sem referir o nome da equipa.

"Não sei se o negócio está fechado ou não, mas ele pode deixar o clube e, neste momento, considero melhor deixá-lo fora da equipa. Veremos o que acontece nos próximos dois dias", refere, em declarações à Sport TV.

A iminente saída de Musa do Benfica foi noticiada, no domingo, pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. O internacional croata rende dez milhões de euros, mais três milhões por objetivos, aos cofres do clube encarnado.

Petar Musa, de 25 anos, foi contratado ao Boavista em na temporada passada, por 5,5 milhões de euros. Nesta primeira metade de época, somou 25, seis golos e duas assistências ao serviço do Benfica.