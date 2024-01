Roger Schmidt: "Tivemos grandes problemas, mas merecemos ganhar"

Roger Schmidt admite que o Benfica teve "grandes problemas" na primeira parte, frente ao Estrela da Amadora, e que operar a reviravolta ainda antes do intervalo foi determinante para a vitória.

Em declarações à Sport TV, após um triunfo (1-4) que se tornou fácil, o treinador do Benfica assume que "o plano é fazer 90 minutos muito bons, sem este início". No entanto, defende a justiça dos três pontos.

"Tivemos grandes problemas em tudo nos primeiros 40 minutos. Perdemos muitas bolas, fomos muito estáticos com bolas, sofremos com a transição. Depois, os últimos 45 minutos foram bons. Dar a volta antes do intervalo foi muito importante . Na segunda parte, até podíamos ter marcado mais dois golos. No final, foi uma boa vitória para nós. Um início difícil, mas merecemos ganhar", sublinha o técnico alemão.