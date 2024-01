Avançada islandesa deixa Benfica

O Benfica confirma o final do empréstimo com a avançada islandesa Svava Gudmundsdóttir.

A jogadora, de 28 anos, está de regresso às norte-americanas do Gotham FC, clube com quem as encarnadas têm um protocolo, na data prevista.

A internacional islandesa não foi feliz na Luz já que se lesionou, com gravidade na anca, na segunda partida de águia ao peito.

Svava Gudmundsdóttir participou apenas em duas partidas: 26 minutos no campeonato e 58 minutos na Taça da Liga.

Neste mercado de inverno, o Benfica já contratou Chandra Davidson, avançada e extremo canadiana.