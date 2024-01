O Benfica confirma a saída de Pedro Marques, diretor técnico da formação encarnada.

Pedro Marques, que esteve seis anos de águia ao peito, aceitou uma nova proposta no estrangeiro e deixa o Centro de Estágio do Seixal no final de fevereiro.

A equipa da Luz adianta, entretanto, que Rodrigo Magalhães sobe na hierarquia e passa a ser o novo diretor técnico.