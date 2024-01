Filipa Patão espera que o Benfica inspire o futebol feminino português a sonhar

Filipa Patão espera que todos ajudem para que o futebol feminino português continue a fazer história, depois do inédito apuramento do Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões. Um feito "indescritível", que motiva a treinadora a sonhar ainda mais alto.

Em declarações exclusivas à Renascença, Filipa Patão assume que chegar aos "quartos" da Champions, pela primeira vez, "é um sentimento único e indescritível", e que espera que inspire novas páginas de ouro.

"Lutámos muito para chegar a este momento, foram anos de evolução, ano após ano a fazer sempre melhor. Conseguimos culminar no grande objetivo que o clube tinha, que era passar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Uma mensagem que queremos levar para Portugal, de esperança e de sonhos que podem ser realizados", assinala.

A treinadora sublinha que o Benfica quer "continuar a fazer história", pois "é a a isso que se propõe todos os dias": "O futuro e a nossa cabeça já estão em querermos mais e em não colocarmos limites a nós próprios."

"Contamos com a ajuda de todos os clubes"

Apesar de mais um marco histórico, Patão avisa que todos no futebol feminino nacional têm de continuar a lutar pelo crescimento. Mais ainda sabendo que, na próxima temporada, o segundo classificado do campeonato português também marcará presença na Champions.

"É continuar neste desenvolvimento, é continuar nesta batalha e contar cada vez mais com a ajuda de todos os clubes, até porque no próximo ano vamos ter um segundo participante na Liga dos Campeões. Contamos com a ajuda de todos os clubes para continuar a fazer crescer o futebol em Portugal", realça a treinadora, nesta entrevista a Bola Branca.

Uma conjuntura favorável de resultados permitiu ao Benfica passar aos quartos de final da Liga dos Campeões, feito inédito no futebol português, no segundo lugar do grupo A, apenas atrás do Barcelona. O sorteio dos "quartos" e meias-finais está marcado para o dia 6 de fevereiro.