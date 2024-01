"Ou Schmidt ganha o campeonato ou não terá condições para continuar"

António Figueiredo diz que só a conquista do campeonato pode salvar Roger Schmidt.

Desapontado pela eliminação da Taça da Liga, o antigo dirigente do Benfica aponta o dedo ao técnico alemão. E com exemplos que, na sua opinião, contribuíram para o atual "estado de coisas".

"Principalmente depois das palavras do treinador, não consigo entender como Musa não é opção. Então se está numa grande forma não é opção? Depois, entregar a marcação de um penálti a um jovem [Tomás Araújo]... E as substituições são sempre tardias. Deve ser quando o relógio apita, quando o relógio dá sinal, que faz a substituição. Da forma como as coisas estão a correr, ou ganha o campeonato, ou ganha a Liga Europa ou não vejo que tenha condições de continuar", atira Figueiredo.

Nestas declarações a Bola Branca, o antigo dirigente acrescenta que "ou os resultados começam a aparecer ou não vai ser muito fácil continuar a mantê-lo como treinador do Benfica".

Ao mesmo tempo, Figueiredo revela haver já um forte descontentamento nas hostes benfiquistas, em relação a Schmidt.

"Pelas pessoas que falo, há um grande desânimo e há pessoas muito zangadas. E que já não acreditam no treinador. O pior que pode acontecer é já não acreditarmos", finaliza.