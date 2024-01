Filipa Patão. “É possível fazer mais”

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, estava feliz com o histórico apuramento das encarnadas para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

"Gostaríamos de ter garantido [o apuramento] em campo, era esse o nosso objetivo e fica um bocadinho um sabor agridoce, mas não podemos desvalorizar o que fizemos até agora. Se tivemos condições de assistir ao jogo do Barça e saber que o empate bastava, é fruto do nosso trabalho e do que fomos conquistando ao longo da fase de grupos”.

A técnica das águias referiu: “Estamos felizes, sabemos da responsabilidade e mérito que existe neste grupo e o projeto para chegar até aqui, mas sabíamos que mais do que uns quartos de final, queremos levar para Portugal a esperança de que é possível fazer mais, não colocar limites a nós próprios e ao que o futebol feminino português consegue fazer”.

“Queremos continuar a fazer história e não colocar limites a nós próprias", acrescentou.

Patão lembra: “Não é uma luta só nossa, é uma luta de muitas mulheres, de muitos diretores desportivos, staff e treinadores que decidiram apostar no futebol feminino e desenvolvê-lo, e muita gente dentro do Benfica que fez um grande esforço para que este projeto fosse possível. Temos tempo amanhã para pensar já nos próximos objetivos, mas não queremos ficar por aqui, queremos continuar a fazer história, lutar por isso, mas temos que usufruir, dar mérito a estas jogadoras e ao clube pelo que conseguimos fazer”.

O Benfica empatou 2-2 contra o Rosengard e subiu aos 8 pontos no Grupo A da Champions. As encarnadas beneficiaram ainda do triunfo do Barcelona sobre o Eintracht Frankfurt (2-0).

Equipa da Luz está pela primeira vez nos quartos de final da Liga dos Campeões feminina.