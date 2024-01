Benfica empata com Rosengard e está quartos de final da Champions

O Benfica empatou 2-2 na Suécia contra o Rosengard e está nos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol pela primeira vez na história.

As comandadas de Filipa Patão estiveram a perder 1-0 e a ganhar 2-1, mas um golo sofrido a oito minutos do fim deu empate.

Pelas encarnadas marcaram Jéssica Silva e Marie Alidou.

A equipa da Luz beneficiou da vitória do FC Barcelona, por 2-0, contra o Eintracht Frankfurt.

Após cinco jornadas da fase de grupos, as catalãs são primeiras classificadas no Grupo, com 15 pontos. O segundo lugar já não foge ao Benfica, com 8. O Frankfurt tem 4 e o Rosengard 1.

Na última jornada, o Benfica vai precisamente receber o Barcelona, às 20h00, de 31 de janeiro.

Já o sorteio da próxima fase vai decorrer a 6 de fevereiro.

[atualizado às 21h58]