Roger Schmidt: "Fomos a melhor equipa, estamos desapontados"

Roger Schmidt admite grande deceção por o Benfica não chegar à final da Taça da Liga e atribui o objetivo falhado à ineficácia.

Os encarnados empataram com o Estoril a um golo, nos 90 minutos, e no desempate por grandes penalidades os canarinhos foram mais fortes (5-4). Em declarações à Sport TV, no final da segunda meia-final, o treinador do Benfica confessa-se "desapontado".

"Quando estás numa meia-final, queres atingir a final e ganhar a Taça da Liga, mas temos de aceitar. Fizemos um bom jogo, tivemos várias oportunidades para ganhar, mas, infelizmente, não fomos eficazes e não conseguimos a reviravolta. No final, tudo pode acontecer nos penáltis, mas estamos desapontados", reforça.

No entender de Schmidt, o Estoril marcou na única oportunidade de que dispôs e depois "não fez mais nada", o que contrasta com a falta de pontaria do Benfica: "Nós tivemos dez grandes oportunidades e só marcámos um. É a história do jogo."

A titularidade de Musa

Apesar de tudo, o treinador do Benfica sublinha que "não é vergonha nenhuma perder com o Estoril":

"Ainda para mais quando jogas tão bem e crias tantas oportunidades. Fomos a melhor equipa, mas temos de dar os parabéns ao Estoril, foram guerreiros. Desejo-lhes o melhor para a final", assinala.

Schmidt surpreendeu ao colocar Musa de início. O treinador justifica a decisão com a necessidade de dar descanso a Arthur Cabral.

"Está num bom momento de forma. Confio no Musa para jogar de início, é um jogador importante", refere o alemão, apesar de acrescentar: "Infelizmente, também falhou algumas oportunidades."