Filipa Patão quase nos oitavos de final da Champions. "Trabalhámos para este momento

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, considera que a partida contra o Rosengard para a Liga dos Campeões feminina "é o jogo mais importante do Benfica agora, mas a seguir a este objetivo teremos mais”.

“É o que nos diferencia: não colocarmos limites. Quisermos ir primeiro de tudo a uma fase de grupos da Champions, foi inédito e histórico, mas quisemos mais e agora estamos próximas dos quartos de final. Sempre que acharmos que é o jogo da nossa vida, amanhã teremos outro e depois de amanhã outro. É este pensamento que a equipa tem tido ao longo dos anos e que nos tem feito crescer", refere.

O Benfica defronta esta quinta-feira as suecas do Rosengard em encontro da quinta jornada do grupo A da Liga dos Campeões feminina e, caso vençam ou somem os mesmos pontos do Eintracht Frankfurt nesta ronda – as alemãs jogam fora contra o Barcelona –, as encarnadas apuram-se pela primeira vez para os quartos de final da competição.

Na iminência de uma qualificação histórica, Filipa Patão destacou o crescimento da equipa a nível europeu nas últimas temporadas.





"Trabalhámos para este momento, acreditámos que era possível com o grupo de trabalho que temos e com o projeto que o Benfica tem. Tem sido por isto que temos lutado todos os anos na Liga dos Campeões e na liga portuguesa, que é o que os permite chegar até aqui”, acrescenta.

Kika Nazareth está lesionada e Lúcia Alves está castigada. São as duas principais ausências das encarnadas.