Schmidt aponta à conquista da Taça da Liga, mas de sobreaviso para Estoril corajoso

Roger Schmidt quer vencer a Taça da Liga pelo Benfica, mas não fecha os olhos aos perigos que o Estoril pode representar na meia-final da prova.

Em conferência de imprensa, o treinador recorda que a equipa de Vasco Seabra já venceu duas vezes o Porto e, por isso, desvaloriza o mau momento que atravessa a equipa adversária.

"Eles acreditam sempre neles próprios, têm sido corajosos contra todos os adversários e já venceram duas vezes o Porto. Isso mostra o quão perigosos são. Perderam os últimos quatro jogos, mas poderiam ter vencido alguns deles. Não vi nenhum jogo do Estoril a jogar à defesa. Acho que não o vão fazer e temos de estar prontos. Aceleram muito bem o jogo com os avançados e os alas, temos de estar preparados", disse.

O técnico alemão destaca um Estoril "sempre corajoso e muita qualidade, especialmente no ataque".

João Neves começou a partida com o Boavista no banco devido a um problema físico, mas já está totalmente apto: "Está pronto para jogar. Treinou depois do jogo e está bem fisicamente".

Marcos Leonardo deverá começar no banco



Quem não deverá figurar no onze inicial é Marcos Leonardo. O avançado marcou nos dois jogos que realizou, a sair do banco, mas Schmidt não quer apressar um jogador ainda em adaptação e que vem de uma longa e desgastante temporada no Brasil.

"Nunca anunciei o onze nunca na conferência de imprensa e tenho de saber eu primeiro qual será a abordagem. Estamos muito feliz pelo início do Marcos, é bom para ele e para a equipa. Já marcou dois golos, é bom para a confiança, mas sabemos que vem de descanso após uma longa época no Brasil", diz, antes de concluir.

"Temos de ser inteligentes e lançá-lo, não queremos sobrecarregar. É um processo, vamos ver quando está pronto para começar e jogar mais do que 30 minutos", conclui.

O Benfica-Estoril joga-se esta quarta-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Leiria. Braga e Sporting decidem a outra vaga na final já esta terça-feira. Ambos os jogos têm relato na Renascença.