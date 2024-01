Rollheiser e Carreras prontos para a estreia no Benfica

Benjamín Rollheiser e Álvaro Carreras podem estrear-se pelo Benfica já esta quarta-feira, frente ao Estoril, na meia-final da Taça da Liga, segundo o treinador Roger Schmidt.

"O único que não está pronto a jogar é o Prestianni, porque não pode [ainda não assinou contrato], mas os outros estão prontos a jogar e o Álvaro já esteve até no banco", disse, em conferência de imprensa.

O treinador do Benfica foi questionado sobre a chegada imediata de Rollheiser para acautelar as possíveis saídas de Rafa e Di María no fim da temporada, dois jogadores em fim de contrato. Schmidt ainda espera manter os dois avançados.

"O plano inicial era trazer o Rollheiser só no verão, mas surgiu a oportunidade de fazê-lo já. O Guedes pediu para sair e combinamos as doias coisas. Estamos muito felizes de tê-lo já, é uma situação perfeita. No verão, alguns jogadores podem sair e temos de nos preparar em avanço. Vamos ver quais as decisões do Rafa e Di María, espero que fiquem", explica.

Jurásek custou 14 milhões de euros, mas não se afirmou. Foi anunciado como reforço do Hoffenheim por empréstimo, com opção de compra. Schmidt lamentou a dificuldade na adaptação.

"Algumas transferências resultam muito bem e noutros casos é mais difícil. Ele teve uma lesão no início e era o seu desejo sair para jogar. Queria ter essa garantia de minutos e começou a ficar difícil para ele aqui no Benfica. Vamos ver como se desenvolve no Hoffenheim", aponta.

Chiquinho, João Victor, Jurásek e Gonçalo Guedes deixaram o clube nos últimos dias e Schmidt prefere não comparar o plantel da primeira metade da temporada ao da segunda.

"É difícil comparar jogadores. As coisas acontecem, o mercado está aberto e os jogadores começam a pensar nos seus futuros quando há interesse de outros clubes. Agradeço muito o esforço de todos os que saíram, mas o 'timing' deu-se desta forma. Os que chegaram deram um passo em frente, estão muito felizes por estar aqui. São jogadores para o futuro, talentosos, agora está nas nossas mãos fazê-los evoluir", termina.