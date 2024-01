Schmidt. “Bom momento e bom futebol”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considera que a sua equipa “mostrou um bom futebol” contra o Boavista.

"Foi uma boa noite para nós hoje, mostrámos um bom futebol, com dois golos muito bons. Tivemos muitas jogadas e ocasiões junto da grande área adversário, mas tivemos de estar sempre em alerta e bem organizados porque o nosso adversário apostava tudo no contra-ataque. Estou muito contente com o desempenho e compromisso que os jogadores mostraram hoje", referiu.

Em declarações à Btv, o técnico dos encarnados não tem dúvidas, após oito vitórias consecutivas: “Estamos num bom momento isso é claro”.

No entanto, Schmidt olha já para a frente: “Agora vamos para a Taça da Liga, temos de ganhar ao Estoril já no próximo jogo".

O Benfica derrotou o Boavista, por 2-0, com golos de Di Maria e Marcos Leonardo.