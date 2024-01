Rollheiser aterra em Lisboa para reforçar o Benfica

Benjamín Rollheiser aterrou, na manhã desta sexta-feira, em Lisboa para assinar contrato com o Benfica.

Acompanhado pelo diretor das águias Rui Pedro Braz, o extremo argentino não prestou declarações à imprensa à chegada ao aeroporto.

De acordo com a imprensa nacional, o jogador chega por empréstimo do Estudiantes até ao final da temporada, mas com uma cláusula de compra obrigatória de 9,5 milhões de euros.

Rollheiser, de 23 anos, é o terceiro reforço do mercado de janeiro após Marcos Leonardo, avançado que custou 18 milhões de euros, e Álvaro Carreras, emprestado com opção de compra de seios milhões.

O avançado argentino vai agora realizar os exames médicos e junta-se em breve aos treinos orientados por Roger Schmidt. Deverá ser o substituto direto de Gonçalo Guedes, que termina o empréstimo nas águias e rumará ao Villarreal.

Rollheiser vem de uma época com 12 golos e sete assistências pelo Estudiantes, clube que representou nas últimas duas temporadas. Antes, passou pelo River Plate.

As águias estão ainda a fechar negócios no que diz respeito a saídas: para além de Gonçalo Guedes, Gabriel rescindiu contrato, Jurásek será cedido ao Hoffenheim com opção de compra de 12 milhões de euros e Chiquinho deverá assinar pelo Olympiakos.