Schmidt elogia Carreras, Aursnes e Musa

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, diz que seria "fantástico" para Álvaro Carreras conseguir evoluir no Benfica da mesma forma que Grimaldo, mas lembra que "é difícil" comparar futebolistas em momentos diferentes das suas carreiras.

"É difícil comparar um jogador que está no melhor momento da sua careira, como estava o Grimaldo no Benfica. O Álvaro [Carreras] é um jogador jovem, é claro que tem muito talento. Ambos são espanhóis, ambos são muito bons com a bola e se ele conseguir ter uma evolução como teve o Grimaldo na sua carreira, seria fantástico para ele", comentou o técnico, no Seixal.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Boavista, Schmidt lembrou ainda que a mais recente aquisição do clube tem de "enquadrar-se com a equipa e com o estilo de jogo", admitiu que "pode ter um bom impacto" no grupo "nos próximos meses", mas rejeitou dar-lhe já a titularidade.

"Ainda tenho de decidir se pode ser convocado para amanhã [sexta-feira], mas de certeza que não vai estar no 11 inicial", garantiu o alemão.

O mercado de transferências dominou a conversa do técnico com a imprensa e Schmidt assumiu ainda que o Benfica "não está pressionado para contratar um lateral direito", apesar de neste momento contar apenas com o adaptado Aursnes, além de fechar a 'porta' de saída a Musa, embora Marcos Leonardo já se tenha estreado na equipa e até a marcar.

"Estamos felizes por tê-lo cá e por ter marcado o primeiro golo, mas precisa de mais tempo. O Casper [Tengstedt] ainda está lesionado, regressa talvez dentro de duas semanas, mas neste momento o Petar [Musa] é importante e espero dar-lhe mais tempo [de jogo] nas próximas semanas", esclareceu o alemão.

Sobre o adversário de sexta-feira, o técnico lembrou que o encontro da primeira volta "foi o único" que o Benfica perdeu no campeonato e que "isso diz tudo" sobre as dificuldades que o Boavista pode colocar, uma equipa que é "muito física, forte nos duelos, compacta e boa no contra-ataque".

"Esperamos um jogo difícil, mas também estamos bem neste momento, estamos confiantes. Sabemos que temos de trabalhar muito nestes jogos e já mostrámos muitas vezes que somos capazes de o fazer", comentou o treinador do clube da Luz.

O Benfica recebe o Boavista na sexta-feira, em encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, com 42 pontos, a um do líder, o Sporting, e quando subir ao relvado já conhecerá o resultado obtido nesta ronda pelos 'leões', que visitam hoje o Vizela.

O Boavista segue em nono lugar com 20 pontos e vem de uma vitória, por 4-1, na visita ao Vizela, na jornada anterior, que marcou o regresso aos triunfos no campeonato após 11 jogos, entre eles um empate, em casa, com o FC Porto (1-1),