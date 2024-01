Rui Costa. “Os clubes não podem sobreviver sem vendas”

O presidente do Benfica, Rui Costa, reafirma que os clubes em Portugal só sobrevivem se venderem os seus jogadores.

"Como é que se gere a saída de um titular da equipa? Com desagrado porque vivemos num país como este. Tenho o maior orgulho em Portugal, mas num país como o nosso, obrigatoriamente - e as pessoas têm que se mentalizar disso por mais que custe a qualquer adepto ou a qualquer sócio -, os clubes não podem sobreviver sem vendas”, referiu.

Em entrevista à Liga TV, o líder encarnado acrescenta: “Nós em Portugal não temos as condições para pagar os mesmos salários que outros clubes pagam noutros países. A diferença salarial entre aquilo que o Gonçalo tinha no Benfica nos nossos máximos para aquilo que ele possa ter em França - que não sei quanto é, mas presumo - é abismal”.

“A saída do Gonçalo [Ramos] naquele momento permitiu ao Benfica manter muitos mais jogadores e construir uma equipa à volta disso. Vê-se a saída do Gonçalo com desagrado, mas sem grandes possibilidades de fazer de forma inversa e procurando que essa saída pudesse servir para manter outros jogadores na casa, não um, não dois, mas até três ou quatro".

Noutro âmbito, Rui Costa confirmou ainda que a direção continua a analisar propostas para o “naming” do Estádio da Luz.

"Não temos o ‘naming’ do estádio porque ainda não chegámos a esta junção entre a parte financeira e a parte de uma marca a que queremos estar ligados e que faça parte das nossas ideologias. É um processo aberto e acredito que não demore muito a estar fechado”.