Álvaro Fernández está em Lisboa para reforçar o Benfica

Álvaro Fernández está em Lisboa para se tornar jogador do Benfica.

O lateral-esquerdo espanhol, de 20 anos, cuja saída do Granada já foi oficializada - o Manchester United acionou a cláusula para suspender o empréstimo - chegou durante a noite a Portugal, para, esta segunda-feira, fazer os habituais exames médicos e assinar contrato pelo Benfica.

Tal como a Renascença avançou na sexta-feira, o Benfica tem o negócio por Álvaro Fernández praticamente fechado com o United, com vista a uma cedência temporária com opção de compra. Será o segundo reforço de inverno dos encarnados, depois do avançado Marcos Leonardo.

Álvaro passou pela formação do Deportivo da Corunha, prosseguiu no Real Madrid, de onde saiu para o United, em 2020. Nunca se estreou pela equipa principal e esteve no Preston North End na temporada passada.

Morato tem sido a opção a lateral-esquerdo. Juan Bernat ainda recupera de problemas físicas e David Jurásek não convence o campeão nacional, que assim garante uma nova opção para o lado esquerdo da defesa.