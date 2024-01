Roger Schmidt "muito feliz" com estreia a marcar de Marcos Leonardo

Roger Schmidt ficou "muito feliz" com a estreia a marcar de Marcos Leonardo, numa vitória, por 4-1, sobre o Rio Ave, em que considera que o Benfica teve a sorte que lhe faltou noutros jogos.

Em declarações à BTV, no final da partida, o treinador do Benfica destaca a fome de golo com que o avançado brasileiro chegou à Luz.

"Sabem como são os avançados, querem sempre marcar, mais ainda quando se estreiam por um novo clube. Estou muito feliz por ele e pelo golo, porque foi o golo decisivo e um golo muito bonito", enaltece.

"São estes os jogos que tens de ganhar"

Quanto ao jogo, Schmidt admite que a equipa estava cansada e revela o que disse aos jogadores ao intervalo, quando havia empate por 1-1.

"É muito difícil vencer estes jogos, mas são estes são os jogos que tens de ganhar. Falámos ao intervalo, dissemos que era preciso mais vontade, mentalidade de ir para cima. Tivemos sorte em alguns momentos, mas noutros jogos também a merecíamos", sublinha o técnico.

O Benfica termina a primeira volta do campeonato no segundo lugar, a um ponto do Sporting, atual líder do campeonato.