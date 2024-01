Schmidt defende Di Maria. “Tem muito respeito” pelos árbitros

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, saiu em defesa de Di Maria, após o episódio em que o internacional argentino encostou a cabeça a um árbitro.



"Acho que é um jogador muito emocional, gosta sempre de ganhar e dá sempre tudo dentro de campo. Mas também tem muito respeito, sabe equilibrar as coisas. Viu um cartão amarelo e acho que foi justo, não é permitido fazer o que ele fez e foi a decisão correta”, declarou Roger Schmidt.

“Acho que não há mais nada a dizer sobre o comportamento dele. É um grande homem dentro de campo, respeita o adversário, os árbitros, e é um modelo a seguir para todos os outros jogadores", salientou.

O treinador do Benfica falava na antevisão do embate com o Rio Ave, marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz.

Roger Schmidt espera um jogo difícil perante um adversário bem organizado.

"O Rio Ave é muito melhor do que a tabela classificativa indica, trata-se de uma equipa muito bem organizada, compacta e que está sempre pronta a defender rapidamente e a partir rapidamente em transição. Mas estamos preparados.”

O treinador das águias admitiu que o reforço Marcos Leonardo pode estrear-se com a camisola encarnada no jogo de amanhã.

"Sim, já está connosco há mais de uma semana, já está integrado e está feliz por estar no Benfica. Já demonstrou qualidade nos treinos e é possível que jogue alguns minutos amanhã, até para acelerar a sua integração no Benfica. Até agora tem-me impressionado", sublinha.