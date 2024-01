Treinou Álvaro Fernández esta época e garante que é "bom jogador para o Benfica”

Paco López, treinador que orientou Álvaro Fernández no Granada até ao final de novembro e foi o responsável por garantir o seu empréstimo junto do Manchester United, garante que o lateral espanhol é um “bom jogador para uma equipa como o Benfica”.

O internacional sub-21 espanhol tem, segundo o técnico, as características ideais para um estilo de jogo dominante e que, tal como os encarnados, esteja “continuamente no meio-campo adversário”.

“O Álvaro Fernández é um jogador com características sobretudo ofensivas. É um jogador para equipas com um modelo de jogo que implique estar continuamente a dominar o encontro no meio-campo adversário”, começa por explicar, em entrevista a Bola Branca.

“Com bola, tem um excelente um para um, é tecnicamente muito bom, chega bem à linha de fundo, combina bem com os colegas e explora bem os espaços interiores”, completa.

Falta desenvolver aspetos defensivos

Por outro lado, Paco López identifica no lateral, de 20 anos, algumas “carências defensivas”, derivadas da idade, mas que podem ser minimizadas numa equipa com as caraterísticas do Benfica de Roger Schmidt.

“Podemos dizer que não está muito habituado a jogar em equipas que têm de defender muito ou muito recuadas no campo. Pela sua juventude, falta-lhe desenvolver alguns aspetos defensivos, mas, no geral, parece-me um bom jogador para uma equipa como o Benfica”, conclui.

A Renascença confirmou que a contratação de Álvaro Fernández pelo Benfica está praticamente fechada e pronta a ser anunciada. O defesa esteve emprestado pelo Manchester United ao Granada na primeira metade da temporada, mas não impressionou. Foi titular em apenas cinco jogos do campeonato.

O internacional sub-21 espanhol chega à Luz numa cedência temporária, mas o Benfica reserva opção de compra.