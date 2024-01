Benfica fecha contratação de ​Álvaro Fernández

O Benfica garantiu a contratação do lateral-esquerdo Álvaro Fernández, por empréstimo do Manchester United.

A Renascença confirmou que o negócio está praticamente fechado e pronto a ser anunciado. O defesa esteve emprestado pelos "red devils" ao Granada na primeira metade da temporada, mas não impressionou. Foi titular em apenas cinco jogos do campeonato.

Álvaro Fernández chega à Luz numa cedência temporária, mas o Benfica reserva opção de compra.

O galego passou pela formação do Deportivo da Corunha, prosseguiu no Real Madrid, de onde saiu para o Manchester United, em 2020. Nunca se estreou pela equipa prinicpal e esteve no Preston North End na época passada.

Morato tem sido a opção a lateral-esquerdo. Bernat ainda recupera de problemas físicas e Jurásek não convence as águias, que assim garantem uma nova opção para o lado esquerdo da defesa.



Será o segundo reforço do mercado após a contratação de Marcos Leonardo ao Santos.