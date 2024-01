Schmidt deliciado com Arthur Cabral. "Espero que continue assim"

Roger Schmidt está encantado com a exibição de Arthur Cabral frente ao Sporting de Braga. O brasileiro, depois de um duro período de adaptação, marcou um golo e uma assistência nos oitavos de final da Taça de Portugal.

"Estou muito feliz pelo Arthur Cabral. Ele é uma boa pessoa, teve de se adaptar, mas hoje tudo mudou. Espero que continue assim, toda a equipa está satisfeita com ele", disse, à Sport TV.

Sobre o encontro, o alemão reconhece uma partida "muito difícil" e com dinâmicas diferentes de um jogo de campeonato.

"Não sei porquê, mas os jogos da Taça são sempre diferentes dos do campeonato. Sofremos um golo cedo, mas depois reagimos. Na segunda parte melhorámos, mas eles marcaram um grande golo. As duas equipas tiveram oportunidades, mas marcámos no momento certo. Na minha opinião, merecemos seguir em frente", explica.

O Benfica vive um bom momento de forma e de tranquilidade. São seis vitórias consecutivas, mas Schmidt espera que o melhor esteja ainda pela frente.

"Espero que o momento continue assim, tenho respondido a essa questão nas últimas três semanas e espero que o melhor momento ainda esteja por chegar".