Jogadores confirmam tentativas de aliciamento de Boaventura para facilitarem com o Benfica

Cássio, antigo jogador do Rio Ave, reitera, esta quarta-feira, no Tribunal de Matosinhos, que o empresário César Boaventura tentou aliciá-lo com 60 mil euros, para facilitar num jogo frente ao Benfica, em 2015/16.

No arranque do julgamento contra Boaventura, por suspeitas de corrupção ativa em benefício do Benfica, também Marcelo, ex-Rio Ave, garante ter sido abordado pelo empresário, ainda que tenha considerado "uma brincadeira". Apesar das interpretações díspares, os dois jogadores confirmam terem sido abordados por Boaventura e terem recebido propostas para facilitarem num jogo com as águias, que teve lugar no dia 24 de abril de 2016.

Cássio diz que aceitou encontrar-se com Boaventura no parque de estacionamento do Estádio dos Arcos, após um treino do Rio Ave, porque estava a terminar contrato com os vilacondenses e queria saber se havia algum clube interessado. Terá sido na reunião que o empresário lhe apresentou a dita oferta.

"Ele tinha interesse que o Benfica vencesse o jogo e disse para fazer o que tivesse de fazer [para facilitar]. Eu disse que não, pedi que saísse do carro e ele disse que, se eu não aceitasse, o Marcelo e o Lionn aceitavam", relata, citado pelo jornal "Público".

Cássio assegura que saiu imediatamente do carro de Boaventura, recusando a proposta, e que denunciou a tentativa de corrupção aos restantes jogadores e dirigentes do Rio Ave, dá conta o Porto Canal.

Marcelo achou que era uma "brincadeira"

Marcelo, que em 2017, em declarações à Polícia Judiciária, afirmou ter rejeitado "taxativamente" a oferta de Boaventura, refere agora ter considerado que a proposta do empresário era uma "brincadeira". Questionado sobre se lhe foi sugerida alguma forma de beneficiamento ao Benfica, o defesa respondeu que não.

Lionn, outro antigo jogador do Rio Ave que acusou Boaventura de ter tentado aliciá-lo, não compareceu esta quarta-feira em tribunal. Salin, antigo jogador do Marítimo, que terá igualmente sido aliciado por Boaventura, também ainda não falou.

César Boaventura está acusado pelo Ministério Público de três crimes de corrupção ativa e de um crime de corrupção ativa na forma tentada. Alegadamente, tentou aliciar os futebolistas Cássio, Marcelo e Lionn, então no Rio Ave, e Salin, no Marítimo, para facilitarem em jogos com o Benfica, a 24 de abril e 8 de maio de 2016, respetivamente, na época 2015/16, em que o clube da Luz se sagrou tricampeão nacional.

Este processo não atinge o Benfica, dado que as magistradas responsáveis pela acusação entenderam que não ficou provado que Boaventura tenha atuado por ordem de dirigentes do clube encarnado.