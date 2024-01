Gonçalo Guedes deixa Benfica para voltar a Espanha

Gonçalo Guedes está de saída do Benfica e vai ser cedido ao Villarreal, segundo confirma o jornal "Record".

O regresso do internacional português às águias não correu como previsto e não conseguiu ganhar espaço após recuperar de uma lesão no joelho.

Esta temporada, fez apenas 280 minutos espalhados por 14 jogos. Foi titular uma vez no campeonato. Não marcou qualquer golo e fez uma assistência, contra o Lusitânia dos Açores, na Taça de Portugal.

Guedes voltou ao Benfica em janeiro do ano passado e apontou dois golos e uma assistência antes de se lesionar. Renovou o empréstimo já perto do fecho do mercado de transferências de verão, mas não conseguiu afirmar-se.

Ainda assim, o avançado não volta ao Wolves. O futuro é um regresso à La Liga, onde realizou as melhores épocas da carreira, no Valência, entre 2017 e 2022. Vai agora jogar no rival Villarreal, atual 13.º classificado do campeonato espanhol.