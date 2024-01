Benfica. Kika bisa e sai lesionada

O Benfica derrotou o Valadares Gaia, por 3-0, em partida da jornada 10 do campeonato feminino de futebol.

Os golos das encarnadas foram apontados por Kika Nazareth, que bisou, e Jéssica Silva.

Nota para a expulsão de Ana Seiça, do Benfica, aos 39 minutos da primeira parte, e para as saídas, por lesão, de Lúcia Alves e Kika Nazareth. A extensão das lesões das duas internacionais lusas não é ainda conhecida.

Com este triunfo, as comandadas de Filipa Patão sobem aos 27 pontos, mais dois do que o Sporting, que na véspera goleou o Ouriense por 10-0.

Benfica e Valadares Gaia voltam a encontrar-se na próxima quarta-feira para a primeira mão das meias-finais da Taça da Liga.

Também este domingo, o Sp. Braga goleou o Damaiense, por 4-0, e o Marítimo derrotou o Lank Vilaverdense por 5-1.