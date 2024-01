Schmidt elogia contratação de Marcos Leonardo e fecha porta a saídas para já

O treinador do Benfica elogiou esta sexta-feira a contratação do avançado brasileiro Marcos Leonardo e fechou a 'porta' à saída de outros futebolistas do clube antes do final de janeiro, mais perto do encerramento do mercado de transferências.

"É um avançado com qualidades especiais a marcar golos, mas também nas movimentações e na forma como pede a bola. É um grande jogador e estamos felizes por tê-lo aqui", elogiou Roger Schmidt, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Arouca.

Já depois de considerar que o avançado oriundo do Santos, do Brasil, "está na idade certa para dar o passo para a Europa" e que "o Benfica é o clube perfeito" para "este tipo de jogadores" o fazer, o técnico lembrou que o reforço "ainda não está apto" para ir a jogo e, por isso, tem apenas "dois avançados" disponíveis, motivo pelo qual a porta de saída está fechada.

"Estou contente que o Arthur [Cabral] e o Petar [Musa] estejam bem, mas se vir o nosso plantel, com as lesões do Alex Bah, Casper Tegnstedt, Juan Bernat e David Neres, temos 17 jogadores. Com o Marcos [Leonardo], somos 18 jogadores de campo. Por isso, não estamos a pensar libertar nenhum jogador", justificou.

Até porque, lembrou Schmidt, para além da visita ao Arouca, no sábado, os 'encarnados' têm vários jogos decisivos durante o mês de janeiro, antes do encerramento da janela de transferências.

"No final de janeiro, talvez a situação seja diferente, mas neste momento o meu foco está nos jogadores que tenho. Precisamos deles, temos muitos jogos importantes nas próximas semanas, incluído um título para disputar, com a Taça da Liga", vincou.

Sobre a visita ao Arouca, onde os 'encarnados' venceram no final de outubro, por 2-0, precisamente para a Taça da Liga, o técnico reconheceu que "é sempre difícil jogar lá" e frente a uma equipa que tem "um novo treinador e uma nova energia" desde então.

"Têm tido muito sucesso nas últimas semanas, por isso espero um jogo difícil. Mas estamos em forma, o treino foi 'top', o Ángel [Di María] e o Nico [Otamendi] estão de volta, estamos prontos para lutar pelos três pontos", garantiu o treinador 'encarnado'.

O Benfica visita o Arouca no sábado, em partida da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Roger Schmidt, que segue em segundo lugar no campeonato, com 36 pontos, a um do líder Sporting e com mais dois do que o FC Porto, procura a quarta vitória consecutiva na competição e, quando entrar em campo, já conhecerá os resultados dos dois rivais, que defrontam hoje, respetivamente, o Estoril Praia e o Boavista.

O Arouca segue em 10.º lugar com 16 pontos e não perde desde que Daniel Sousa rendeu Daniel Ramos no comando da equipa, após a derrota em casa com o Sporting de Braga, em 12 de novembro, somando três vitórias e um empate no campeonato, já após eliminar o Boavista na Taça de Portugal.