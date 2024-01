Benfica anuncia Marcos Leonardo até 2029

O Benfica anunciou esta noite a contratação do avançado brasileiro Marcos Leonardo.

O artilheiro vem do Santos e assina pelas águias até junho de 2029.

Marcos Leonardo fica com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.



O Benfica confirma que vai desembolsar 18 milhões de euros para garantir o concurso do internacional brasileiro Sub-21.

"O Santos FC terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador", indicam as águias, em comunicado.