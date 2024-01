Marcos Leonardo está em Lisboa para assinar pelo Benfica

Marcos Leonardo está em Lisboa para reforçar o Benfica.

O ponta de lança brasileiro, de 20 anos, que vai ser contratado ao Santos por 18 milhões de euros, aterrou no Aeroporto Humberto Delgado durante a madrugada desta quinta-feira. Fará os habituais exames médicos, para depois assinar contrato válido por cinco temporadas e meia.

Além dos 18 milhões da transferência - valor que será pago em parcelas, confirmou o presidente do Santos na quarta-feira -, o clube brasileiro fica com direito a uma percentagem da mais-valia de uma futura venda.

Internacional brasileiro de sub-23, Marcos Leonardo fez toda a formação no Santos, que o lançou no futebol profissional em 2020. Desde então, assumiu-se como uma das principais figuras da equipa, que em 2023 desceu à II Liga brasileira. O ponta de lança foi dos poucos destaques da temporada, com 21 golos e quatro assistências em 49 jogos.