"Estamos a respeitar a vontade do jogador". Santos explica Marcos Leonardo no Benfica

O Santos confirmou a transferência de Marcos Leonardo para o Benfica a troco de 18 milhões de euros.

Marcelo Teixeira, presidente do clube recém-despromovido à Serie B brasileira, explica que o Benfica cobriu uma cláusula de rescisão que estava estabelecida nesse valor. Ainda assim, o Santos ficará com uma percentagem de uma futura venda.

"Por mais que quiséssemos fazer um negócio diferente, e até chegámos a ter essa possibilidade, estamos limitados ao que está escrito. No contrato estava o limite de 18 milhões de euros e o clube chegou a esse valor", explica, em declarações ao "De Olho no Peixe".

No entanto, resta ainda discutir a "forma de pagamento e as condições que estão ser oferecidas para podermos ter as garantias necessárias dos pagamentos".

"Os pagamentos serão parcelados. Toda gente sabe que, no futebol moderno, nenhum clube faz acordos com o dinheiro de uma vez só", acrescenta.

Marcelo Teixeira explica ainda que a transferência foi um pedido de Marcos Leonardo: "Estamos também, claro, a respeitar a vontade do jogador, que é importante e que já tinha sido manifestada ao presidente Andrés Rueda, já queria sair na janela anterior".

Internacional brasileiro de sub-23, Marcos Leonardo fez toda a formação no Santos, que o lançou no futebol profissional em 2020. Desde então, assumiu-se como uma das principais figuras da equipa, que em 2023 desceu à II Liga brasileira. O ponta de lança foi dos poucos destaques da temporada, com 21 golos e quatro assistências em 49 jogos.