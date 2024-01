Acordo fechado. Benfica paga 18 milhões por Marcos Leonardo

O acordo está fechado e o Benfica vai contratar Marcos Leonardo ao Santos a troco de 18 milhões de euros, por 100% do passe, de acordo com o portal brasileiro "UOL" e com o jornalista italiano Fabrizio Romano.

O valor de 18 milhões é fixo, ou seja, o acordo não contempla bónus nem percentagens extra, segundo Romano. Ao que a Renascença apurou, o avançado viaja nas próximas horas para Lisboa e pode chegar ainda esta quarta-feira, para ser o primeiro reforço de inverno do Benfica.

O Santos detém 70% do passe do ponta de lança brasileiro, de 20 anos, e o jogador tem os restantes 30%. Os detalhes da distribuição da verba não são ainda conhecidos. A não ser que haja uma negociação entre clube e jogador, o Santos ficará com 12,6 milhões e Marcos com 5,4 milhões.

O presidente do Santos já tinha confirmado, na terça-feira à noite, a receção de uma proposta formal do Benfica por Marcos Leonardo, ainda que sem revelar os valores envolvidos. O acordo está, agora, fechado.

Internacional brasileiro de sub-23, Marcos Leonardo fez toda a formação no Santos, que o lançou no futebol profissional em 2020. Desde então, assumiu-se como uma das principais figuras da equipa, que em 2023 desceu à II Liga brasileira. O ponta de lança foi dos poucos destaques da temporada, com 21 golos e quatro assistências em 49 jogos.