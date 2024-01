Santos confirma proposta do Benfica por Marcos Leonardo

O presidente do Santos confirma que recebeu uma proposta formal do Benfica por Marcos Leonardo.

No Instagram, Marcelo Teixeira não detalhou o valor da oferta, mas mostrou uma fotografia ao lado de Rui Pedro Braz.

"Neste final de tarde de terça-feira, em Santos, recebemos o senhor Rui Pedro Braz, Diretor Desportivo do SL Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes, conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo", escreveu.