Pedro Bouças, antigo treinador-adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos, garante que Marcos Leonardo seria “uma grande contratação do Benfica”, caso se concretize o interesse dos encarnados no avançado.

“Acho que seria um '9' de grande mais-valia para o modelo de Roger Schmidt. Seria uma grande contratação do Benfica”, explica, em entrevista a Bola Branca, quando questionado sobre o jovem brasileiro.

O técnico, que trabalhou com o jogador, agora com 20 anos, em 2020, recorda um ponta de lança “típico, muito forte dentro da grande área” e com “um remate tremendo, de pé direito ou esquerdo”, algo que desencadeou comparações com o colombiano Radamel Falcao.

“Treinou connosco com apenas 16 anos e o professor Jesualdo Ferreira comparou-o logo ao Falcao. Impressionou bastante, porque a capacidade de finalização dele é incrível”, lembra Pedro Bouças.