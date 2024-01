Benfica prepara proposta de 15 a 20 milhões por avançado do Santos

O Benfica está interessado em Marcos Leonardo, avançado do Santos, e prepara-se para apresentar uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros, segundo avança, esta terça-feira, o telejornal brasileiro "Globo Esporte".

Os encarnados já terão consultado o atleta e sinalizado a intenção de fazer uma proposta formal para o contratar ao Santos, cuja Direção, até agora, não foi contactada, ainda de acordo com o "GE". O Peixe detém 70% do passe do avançado, de 20 anos, e tem com o seu "staff" um acordo para vendê-lo caso receba uma oferta de pelo menos 18 milhões de euros.

No entanto, o presidente do Santos já avisou que não pretende vender Marcos Leonardo, mesmo que chegue uma oferta no valor acordado. Por isso, se o Benfica avançar com proposta, os brasileiros terão de negociar não só com os encarnados, como, também, com o próprio jogador.

A favor do Benfica, joga o facto de o Santos ter descido à Serie B, com os problemas financeiros que daí advêm e que obrigam a fazer vendas.

Internacional brasileiro sub-23, Marcos Leonardo estreou-se pelo Santos em 2020 e, desde então, assumiu-se como uma das principais figuras da equipa, que em 2023 desceu à segunda divisão. Não terá sido pelo ponta de lança, que somou 21 golos e quatro assistências em 49 jogos.