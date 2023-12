Suspeito de esfaqueamento de adepto na Luz proibido de entrar em estádios

O homem suspeito de ter esfaqueado um adepto no Estádio da Luz, durante o Benfica-AVS, no dia 21 de dezembro, foi proibido de entrar em estádios, segundo avança a CNN Portugal, este sábado.

O indivíduo, de 42 anos, que na sexta-feira foi detido em Agualva Cavém, onde mora, e presente a juiz, também está obrigado a apresentações mensais na esquadra da área de residência, ditam as medidas de coação.

O homem foi identificado com recurso às imagens das câmaras de vigilância. É suspeito de atacar, com recurso a arma branca, outro adepto do Benfica, durante o intervalo do jogo do grupo B da Taça da Liga.

A vítima da agressão estava com quatro familiares seus e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, para ser sujeita a cirurgia.



"Motivos fúteis" relacionados com os assentos na bancada originaram uma altercação, vindo o suspeito a recorrer a uma arma branca para perpetrar a agressão, colocando-se de seguida "em fuga e não foi mais visto", de acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Na quinta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao Benfica.