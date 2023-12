Schmidt garante que Rafa não sai em janeiro. "Talvez no final da época"

Roger Schmidt garante que, se Rafa Silva sair do Benfica, não será, com certeza, em janeiro.

Em conferência de imprensa, após a vitória (3-0) sobre o Famalicão, o treinador do Benfica foi instado a comentar as declarações, em jeito de adeus, do avançado português, que disse que terá "saudades".

Schmidt diz que "uma coisa é 100% certa: não há um único jogador que vá deixar o Benfica em janeiro". Isso aplica-se, também, a Rafa.

"Talvez [Rafa] deixe o Benfica no fim da época, está em final de contrato, temos de esperar isso. Mas nada está a 100%. O Rafa é um ser humano extremamente honesto e a escolha é dele. Fiquei contente quando tomou a decisão de continuar no último verão. Estamos a desfrutar o momento com ele. Neste momento não sei se ele vai deixar o Benfica", vinca.

De qualquer forma, Roger Schmidt sublinha que, se Rafa sair, "quer fazê-lo como campeão, ganhando títulos, e depois talvez dizer adeus e abrir um novo capítulo". Porém, reforça o treinador alemão, "nada está decidido", ainda: "Estamos focados nesta época e o Rafa também."